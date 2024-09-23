Suriye genel af ilan etti

Suriye Devleti yeni bir genel af kararı aldı. Suriye Cumhurbaşkanı Başkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024'ten önce işlenen suçlara yönelik genel af öngören yasa hükmünü imzaladı.

Buna göre genel affa tabi olanlar, yurtiçinde ve yurtdışında kabahatler, suçlar, askerlikten kaçma ve diğer suçlara ilişkin cezalardan tamamen muaf tutulacak.

Genel af kararının Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yeniden tesisinin tartışıldığı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmada Suriye konusunu gündeme getireceğini söylemiş ve Beşar Esad ile de görüşmek için irade gösterdiklerini vurgulamıştı.