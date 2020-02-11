Suriye Halep-Şam karayolunda denetimi sağladı

İdlib'in içinden geçerek Halep'ten Şam'a uzanan M5 karayolu Suriye'nin kontrolüne geçti. Karayolu ülkenin petrol yataklarından enerji ikmali ve ticaret yolu olarak biliniyor.

600 kilometrekareden fazla alanda hakimiyet sağlayan Suriye Ordusu, ilerleyişini sürdürürken sıcak temaslar Serakib civarında yoğunlaştı.

An Nayrab'da da çatışmalar yaşanıyor. Suriye'ye ait bir askeri helikopter karadan vuruldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin düştüğünü doğruladı. Suriye'ye ait güçlerin Nayrab'dan çekildiğini açıkladı.

Ancak saha kaynakları Suriye'nin Nayrab'tan vazgeçmeyeceğini, bu yüzden kasabanın dış hatlarına konuşlandığını belirtiyor.

Sahadaki tansiyon tırmanırken Kremlin'den açıklama geldi. Gidişatın endişe verici bir hal aldığını belirten Kremlin, Rusya ve Suriye'yi hedef alan saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

Rusya, Türkiye ve Suriye üçgeninde diyalog arayışı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri, üçüncü kez ortak devriyeye katılmadı. Rus kuvvetleri Haseke, Halep ve Rakka güzergahında devriye attı.

Suriye sınır birlikleri ile İdlib'deki gözlem noktalarına asker ve teçhizat sevkiyatını sürdüren TSK'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suriye askeri birliklerinin operasyonlarını M4'e kaydırması bekleniyor. Hedeflenen önce Nayrab sonra Serakib'i alarak M4 karayolunu da kontrol altında almak.

M4 ve M5 Suriye için hayatı değer taşıyor. Halep'ten Lazkiye'ye doğru giden M4 otoyolu Akdeniz sahil şeridini üzerindeki yerleşimleri birbirine bağlıyor. Ayrıca Akdeniz'e açılan bu hat üzerindeki Lazkiye'de Rusya'nın Hımeymim Üssü, Hama'da Suriye'nin hava üssü var.

Askeri, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canladırmayı isteyen Şam yönetiminin önceliği, bu iki yolun güvenliğini sağlayarak ulaşıma açılması olarak ifade ediliyor.

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