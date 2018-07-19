Suriye'nin güneybatısında İsrail'in işgali altındaki Golan'a yakın noktada geçici uzlaşı sağlandı. Kuneytra kentini işgal eden militanlar ile hükümet arasında ateşkes sağlandı. Türkiye sınırındaki İdlib'te de 7 binden fazla sivil tahliye edilmesi için anlaşma yapıldı...

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra'da militanlar ile hükümet arasında anlaşma sağlandı.



Militanların bir kısmının, ülkenin kuzeyine gitmelerine izin verilecek, diğerleri de Kuneytra'da kalıp, af yasasından faydalanacak.



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'te ise yasadışı silahlı muhaliflerle sivillerin takası anlaşması yapıldı.



İdlib ilinin Fua ve Keferya beldeleriyle ilgili yapılan takas anlaşması kapsamında hükümet karşıtı silahlı grupların alıkoyduğu 7 binden fazla sivilin otobüslerle tahliyesi başladı. Buna karşılık Şam yönetimi bin 505 silahlı örgüt üyesini serbest bırakacak.



Şam yönetimi sivillerin tahliyesi için Fua ve Kefraya köylerine 100 otobüs gönderdi.



ulusal.com.tr