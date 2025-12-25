Suriye İçişleri Bakanlığı: DEAŞ’ın üst düzey ismi öldürüldü

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam kırsalında yer alan Al-Buwayda kasabasında düzenlenen operasyonla, örgütün üst düzey isimlerinden ve sözde Havran Valisi olarak bilinen Ebu Ömer Şaddad lakaplı Muhammed Şahada’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, operasyonun uluslararası koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde, doğrulanmış istihbarat bilgileri ve dikkatli saha gözlemlerine dayanarak hassas bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün de Şam’ın güneybatısındaki Maadamiya’ya düzenlenen operasyonda, terör örgütünün sözde Şam Valisi olarak bilinen Ebu Ömer Tabia lakaplı Taha el-Zoubi’nin ve beraberindeki birkaç kişinin yakalandığını duyurmuştu. Operasyonda ayrıca çeşitli silah ve patlayıcı maddelere el konulduğu bildirildi.

Suriye güvenlik birimleri, DEAŞ’ın bölgede yeniden yapılanma girişimlerine karşı operasyonların süreceğini ifade ediyor.