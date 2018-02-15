Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale edildiğini duyurdu. Saldırganlığını devam ettiren İsrail'den Suriye'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi. Suriye'nin kimyasal silah kullandığını öne süren İsrail, bu silahlara karşı en sert şekilde saldırı tehdidi yaptı

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırı girişimlerine yenisini ekledi.



Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinden hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.



Hava sahası ihlaline müdahale eden Suriye Ordusu, İsrail uçaklarını sınırdan uzaklaştırdı.



Suriye'ye yönelik saldırgan tutumunu devam ettiren İsrail'nden yeni bir açıklama daha geldi. Suriye'nin kimyasal silah kullandığını öne süren İsrail, kimyasal silahların etkisinin ülkesine ulaşması halinde en sert şekilde saldırı yapacağını duyurdu.



İsrail yerel basınında çıkan haberlerde, Suriye'nin hedef alındığı bu açıklamanın 15 büyükelçiliğe de mektup olarak gönderildiği kaydedildi.



Geçen hafta Suriye'deki bazı noktalara saldırı girişiminde bulunan 2 İsrail F-16 uçağı, savunma sistemleri ile düşürülmüştü.



ulusal.com.tr