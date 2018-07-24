Suriye Müftüsü; Amerika, İsrail ve Batılı ülkeler tarafından Beyaz Miğferlilerin Suriye'den kaçırılmasına işaret ederek, örgüt üyelerinin savaş suçu işlemiş olduklarını belirtti.

Suriye Müftüsü Ahmet Bedreddin Hasun yaptığı açıklamada; Beyaz Miğferlilerin savaş suçlusu olduğunu belirterek, Suriye ve Rusya yetkililerinden örgüt üyelerini takip altına almalarını istedi.



Suriye Müftüsü, Rusya’dan gelen bir heyetle yaptığı görüşmede; Beyaz Miğferler üyeleri mülteci değildir savaş suçlusudur. Rusya ve Suriye hükümetlerinden Beyaz Miğferlileri, nerde olursa olsunlar takip etmelerini istiyorum. Beyaz Miğferliler, Duma ve diğer şehirlerde kimyasal silah kullandılar. Bu kişiler uzman kişilerdi ve çoğunun kimya alanında uzmanlığı vardı. Beyaz Miğferliler, sivillere karşı kimyasal madde kullandılar. Bizim merak ettiğimiz soru neden onlar Suriye'ye kaçmadı ve neden Suriye'ye geri dönmek istemiyorlar? Cevap çok açıktır, Batılılar onları Suriye toplumunu yok etmek için kandırmıştı, ifadelerini kullandı. (tesnim haber ajansı)