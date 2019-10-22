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Suriye Ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da! Esad İdlib'de ön cepheyi ziyaret etti

ABD, Suriye'den çekiliyor. Suriye Ordusu, belli bölgelere yıllar sonra ilk kez giriyor. Rakka da bu kentlerden biri. Uluslararası haber ajansları Suriye Ordusu'nun 5 yıl sonra İdlib'e girdiği görüntüleri paylaştı. Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İdlib'de ön cepheyi ziyaret etti. Burada askerleri denetledi

DÜNYA 22.10.2019, 15:14 22.10.2019, 17:17
Suriye Ordusu, 5 yıl sonra Rakka'da! Esad İdlib'de ön cepheyi ziyaret etti

ABD, Suriye'den çekiliyor.

ABD askerlerinin terk ettiği bölgelere Suriye ordusu giriyor.

Şimdi de Suriye Ordusu ülkenin ortasındaki stratejek Rakka şehrine girdi.

Uluslararası haber ajanslarının paylaştığı görüntülerde Suriyeli askerlerin sevinç gösterileri yer alıyor. Suriye Ordusu'na ait askeri konvoy Rakka şehir merkezine doğru intikal ediyor.

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5 yıl sonra ilk kez Rakka'ya giren Suriye Ordusu burada gözlem noktaları oluşturdu. ABD ve koalisyon güçlerinin bombardımanından beri şehrin büyük kısmı tahrip olmuş durumda. 

Öte yandan Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Beşar Esad'ın İdlib'de ön cephedeki askerleri denetlediği görüntüleri paylaştı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İdlib'deki mücadelenin Suriye'deki kaos ve terörizmi bitirmek için anahtar rol oynadığını söyledi.

ulusal.com.tr

#suriye ordusu #rakka #beşar esad
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