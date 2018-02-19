Değerli izleyenler ana haberimizi, Suriye’deki dengeleri değiştirecek kritik bir haberle açıyoruz. Türk Ordusu’nun Afrin’de terör örgütüne darbe vurmasının ardından PKK/PYD Suriye Ordusu’na teslim olma sürecine girdi. Buna göre PKK/PYD Afrin’den çekilecek, temizlenen noktalarda Suriye Ordusu kontrolü sağlayacak. Şam’ın PKK/PYD’den istediği öncelikli şart ise Afrin merkezinde başka bir silahlı gücün olmaması. Ulusal Kanal’a bilgi veren güvenlik kaynakları da Afrin’den PKK/PYD’nin temizlenmesinin Türkiye’nin lehine olduğunu vurguladı

Türk Ordusu darbe üstüne darbe vurdu. Terör örgütü beyaz bayrak çekme sürecine girdi.



Türkiye’nin Afrin’de karşı kararlı ilerleyişi sonrası; PKK/PYD, Suriye Ordusu’na teslim olma görüşmelerine başladı.



Ulusal Kanal’ın Suriye askeri kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 17 Şubat’ı 18 Şubat’a bağlayan gece Suriye ordusu ile PYD arasında Lazkiye’deki Rus üssü Hmeymim’de görüşme oldu. Görüşmenin ardından PKK/PYD Afrin’den çekilmeye hazırlandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerinden temizlenen Afrin’in kent merkezinde ise, kontrolü Suriye Ordusu sağlayacak.



PYD’nin teslim olma talebine karşılık, Suriye Ordusu’nun öncelikli şartı ise, başka bir silahlı gücün kentte olmaması.



Şam’ın diğer şartları ise şu şekilde:



"- Afrin’deki bütün resmi kurum ve kuruluşlar devlete teslim edilecek.

- Afrin merkez ve kırsalındaki YPG’nin konuşlu bulunduğu 52 kilit askeri nokta Suriye ordusuna devredilecek.

- Şam, hafif /ağır bütün silahların Suriye ordusuna teslim edilecek.

- YPG’nin sivillere dağıttığı silahlar orduya teslim edilecek.

- 18 yaşını doldurmuş askerlik zamanı gelen gençler Suriye ordusunda askere yazılacak."



Afrin’in kent merkezine önce hafif silahlarla Halk Savunma Birlikleri girecek. Ardından da kontrol, Suriye Ordusu’na bağlı birliklere bırakılacak. Silah bırakmakta direnen unsurların Afrin'den tahliye edilmesi seçenekleri de masada olacak.



Öte yandan Ulusal Kanal'ın ulaştığı Suriye ordusundan üst düzey kaynaklar, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmeyeceklerini vurguladı.



Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, "Suriye topraklarında Suriye devletinin etkin egemenlik kurması Türkiye'nin çıkarlarınadır." dedi.



Ulusal Kanal’a bilgi veren güvenlik kaynakları da önemli uyarılarda bulundu. PKK/PYD’nin Afrin’den temizlenmesinin Türkiye’nin lehine olduğunu vurgulayan kaynaklar, Suriye Ordusu’nun Afrin’e girmesiyle Ankara’nın Menbiç hamlesinin de hızlanacağı görüşünde.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ürdün'de Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Suriye Devlet Televizyonu tarafından duyurulan "Suriye Ordusu birkaç saate kadar Afrin'e girecek" açıklamasına değinen Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanıyla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık." yanıtını verdi.



"Hiç kimse durduramaz"



Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."



HABER: MEHMET KIVANÇ - ERAY ÇELEBİ

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