İdlib'e yerleşen Türkiye namluları Afrin'e çevirmişken, Suriye ordusu da Hama yönünden İdlib'e doğru harekete geçti. Rusya'dan ise "eylemleri Türkiye ile koordineli yürütüyoruz" açıklaması geldi.

Türk ordusu İdlib'e yerleşti. Sahayı kontrol altına alan ve Afrin'e hakim stratejik tepelere yerleşen Mehmetçik namluları Afrin'e çevirdi.



Afrin'deki PKK/PYD varlığının temizlenmesi gündemdeyken Suriye ordusu da Hama yönünden İdlib'in batısına doğru harekete geçti.



Suriye'ye yakın kaynakları, Suriye ordusunun İdlib'in batı kırsalını terör örgütü El Nusra'dan temizlemek için operasyon hazırlığında olduğu bilgisini aktardı.



Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyinden İdlib'in batı kırsalına doğru ilerleyişi Astana'daki çatışmasızlık bölgeleri mutabakatıyla da örtüşüyor. Zira Hama'nın kuzeyin Astana mutabakatında birinci çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenmişti. Bu bölge ağırlıklı olarak terörist grupların elinde.



Çatışmasızlık bölgelerine ilişkin Rusya'dan da bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Astana sürecinin taraflarından biri olduğunu ve Suriye'deki eylemlerini Rusya ile koordine ettiğini söyledi.



ulusal.com.tr