Suriye ordusu Dera bölgesindeki operasyonlarına devam ediyor. Sınır Kapısı dahil Ürdün sınırlarındaki kontrol noktaları terörden kurtarıldı. Suriyelilerin ise vatanına dönüşü sürüyor.

Suriye ordusu Dera kırsalında Ürdün'e açılan Nasib Sınır Kapısını terör gruplarından kurtardı. Bölge kontrol altına alındıktan sonra bomba düzenekleri ve mayınlardan temizlendi. Birlikler sınır kapısında konuşlandı.



SANA muhabiri Dera'da, teröristlerin kentlerde ciddi anlamda yıkım ve tahribe yol açtıklarını belirtti.



Amerikan destekli grupların yaklaşık 3 yıl önce ele geçirdiği Nasib Sınır Kapısı'nda arama tarama operasyonları sürüyor. Ordu birlikleri bölgelerde konuşlanmış durumda...



Arama tarama faaliyetlerinde teröristlerden kalma çok sayıda araç, silah, mühimmat ve dokümanlar ele geçirildi. Askeri araçlar arasında tankların yanı sıra top ve daha başka ağır silahlar bulunduğu kaydedildi.



Suriye hükümeti tüm vatandaşlarına normal bir yaşamı yeniden sağlamayı amaçlıyor. Daha önce terör saldırıları nedeniyle yurtdışına gitmek zorunda kalan yüzlerce kişi vatanlarına ve evlerine döndü.



Şam kırsalı Kalemun Bölgesinde Lübnan'a açılan Zemrani Sınır Geçidinden dönen vatandaşlar; Şam kırsalında beldelerine ve evlerine ulaştırıldılar.



Geneli çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca aile, terör ve destekçilerine karşı zaferden dolayı orduyla gurur duyduklarını vurguladı.



Vatandaşlar yıllar sonra evlerine dönüp hasret gidermenin sevincini ifade ederken, tüm Suriyelileri yurtlarına dönmeye davet ettiler.





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