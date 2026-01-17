Suriye ordusu Deyr Hafir’e girdi! YPG çekiliyor

Suriye ordusu, sabahın erken saatlerinde kırsalda bulunan Humeyme köyüne yönelik asker sevkiyatına başladı.

Bölgedeki geçiş güzergahlarında bulunan toprak bariyerlerin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından askeri birlikler, Deyr Hafir’de tam kontrolü sağlamak amacıyla kentin batı kanadından giriş yaptı.

Sahadaki sıcak gelişmeler resmi yayın organları tarafından da doğrulandı. Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, ordu birliklerine ait ilk grupların, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını izleyicilerine duyurdu.

SABAH 07.00’DE ÇEKİLME BAŞLADI

Bölgedeki dengeleri değiştiren süreç, terör örgütü kanadından gelen açıklama ile hız kazandı. Suriye ordusunun operasyon hedefinde olan YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Süreç, Suriye ordusunun 13 Ocak’ta aldığı kritik kararla başlamıştı. Ordu, Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan bilgilendirmede, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.