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Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
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Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti

Suriye ordusu, ABD'nin kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla saldırı düzenlediği Doğu Guta'da zaferini ilan etti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada "ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan üçlü çetenin saldırılarına rağmen Doğu Guta, silahlı terör örgütlerinden tamamen temizlendi" denildi.

Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti

Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti

ABD, İngiltere ve Fransa üçlüsünün sözde kimyasal silah kullanıldığı yalanı ile düzenlediği saldırıyı püskürten Suriye ordusu, Doğu Guta'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini açıklayarak zafer ilan etti.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için neye mal olursa olsun ülkede terörizmin kökünü kurutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada da "ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan üçlü çetenin saldırılarına rağmen Doğu Guta, silahlı terör örgütlerinden tamamen temizlendi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da bölgede bulunan 21 bin militan ve ailesinin tamamının tahliye edildiğini duyurdu.

Ordunun zaferinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye ordusunun Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ülkeye saldırı düzenlemesinin üzerine gelmesi dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye ordusu #doğu guta
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