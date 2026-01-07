Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyon başlattı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, son dönemde sivil halka ve askeri noktalara yönelik saldırılarını sıklaştıran terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Ordunun örgüte tanıdığı sürenin dolmasının ardından bölgedeki bazı noktalar bombardıman altına alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VERİLDİ

Haberler.com'a göre, Halep'te terör örgütünün kontrolünde bulunan iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, söz konusu mahallelerde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgedeki hareketliliği aktaran Suriye TV, "Şam'ın verdiği süre doldu, topçu atışı başladı" açıklamasını yaptı.

Suriye ordusu, Halep'in tamamen güvenli hale getirilmesi, silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla operasyonun kapsamının genişletileceğini bildirdi. Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre; örgütün sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği belirtilerek, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm PKK/YPG mevzileri "meşru hedef" ilan edildi.

SİVİLLER İÇİN GÜVENLİ KORİDOR

Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, örgüte ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısında bulundu. Halkın zarar görmemesi adına bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Suriyeli askeri bir kaynak ise şu ifadeleri kullandı: "Halep'teki askeri operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun olarak yürütülecektir. Silahlı grupları hedef alırken aynı zamanda sivilleri bölgeden tahliye etmeye odaklanıyoruz"