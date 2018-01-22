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Suriye ordusu İdlib'de ilerliyor

Türk ordusu kuzeyden Suriye ordusu da güneyden teröristleri süpürüyor. Suriye ordu birlikleri, İdlib'te El Nusra'ya bağlı Fetih el Şam grubuna operasyon başlattı

Suriye ordusu İdlib'de ilerliyor

Suriye savaş sahasında ibre bölge ülkeleri lehine dönüyor. Türk ordusu bölücü, Suriye ordusu yobaz terörünün üzerine yürüyor.

Suriye ordu birlikleri İdlib'te çembere aldığı teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de çembere alınan El Nusra'ya bağlı Fetih el Şam militanlarının hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, bin 500’den fazla Fetih el Şam militanının elinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan toplarının olduğunu duyurdu.

Suriye ordusunun son 24 saatte Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini cihatçılardan temizlediği vurgulandı. Böylece Suriye ordusunun kuzey ve güney birlikleri birleşti, Halep'in güneyinde güvenlik arttırılmış oldu. 

Haberde, "Suriye ordusu önceki gün 2015’te El Nusra tarafından ele geçirilen Ebu Duhur havaalanının kontrolünü geri almıştı" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #idlib
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