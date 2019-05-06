Suriye Ordusu, uzun bir aranın ardından İdlib'in güneyinde, kuzey Hama kırsalında 2 köyde kontrol sağladı. Bölgeler; Soçi mutabakatının dışından kalan, Türkiye'nin terör listesinde yer alan HTŞ kontrolündeydi. Operasyonun başlamadan önce Türk Ordusu'nun bölgeye yakın bir gözlem noktasından çekildiği iddia edildi.

İdlib'in güneyindeki bazı noktalarda kontrol sağlandı.Türkiye'nin terör listesinde yer alan HTŞ'nin büyük oranda kontrol sağladığı İdlib'de saha hareketlendi.Suriye Ordusu ve Rusya'nın hava operasyonları, 1 Mayıs'tan bu yana yoğunlaşmıştı. Yeni gelişmeye göre ise, Şam'a bağlı özel kuvvetler İdlib'in güneyi, Hama'nın kuzey kırsalında uzun bir aranın ardından kara operasyonuna başladı. Ulusal Kanal'a bilgi veren saha kaynakları, kuzey Hama kırsalındaki Al-Bana, Janabra ve Tal Uthman köylerinde kontrol sağladığını belirtti.HTŞ'den geri alınan köylerin, Türk Ordusu'nun Qalaat al-Madiq'teki gözlem noktasına yakın bir noktada olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda TSK'nın söz konusu gözlem noktasından operasyon başlamadan önce çekildiği iddia ediliyor.İdlib'in güneyindeki hareketlenmenin ardından gözler Soçi mutabakatındaki takvime de çevrildi. Takvime göre, 2018'in Aralık ayında M4 ve M5 karayolunun terör örgütünden temizlenmesi öngörülüyordu. Ancak süreç akamete uğradı. Ankara-Moskova hattındaki İdlib mutabakatı kapsamında ÖSO ağır silahlarını bıraktı, ancak HTŞ teslim olmadı. El Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen örgüt bölgede alan hakimiyetini de genişletti.Suriye Ordusu'nun; Soçi mutabakatı ile ulaşıma açılması hedefleyen M4 karayolunun güneyi, M5 karayolunun batısında operasyonları yoğunlaştırması dikkat çekiyor.Hava operasyonların dışında kalan HTŞ kontrolündeki bölgelerde ise nasıl bir süreç işleyeceği merak konusu. Kenti güneyinde Suriye Ordusu'nun kontrol alanını arttıracağını belirten saha kaynakları İdlib'in merkezi ve kuzeyinde ise ÖSO'nun HTŞ'ye karşı hareketleneceği görüşünde.İdlib'le birlikte Tel Rıfat'taki hareketlilik de dikkat çekiyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin saldırısının ardından bölgeye Türkiye destekli ÖSO'nun operasyonu başlamıştı. 3 köyün kontrol altına alınmasının ardından ÖSO mayınlı arazileri gerekçe göstererek Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geri çekilmişti.