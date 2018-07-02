Suriye ordusu ilerledikçe teröristler -beyaz bayrak çekiyor. Amerika'nın Suriye savaşında düğmeye bastığı Dera'da adım adım terör grupları silahlarını teslim ediyor. Suriyeliler ordularını coşkuyla karşılıyor. Buradaki temizliğin tamamlanmasıyla Suriye ordusu İsrail ve Ürdün sınırında bulunan Golan tepelerine doğru ilerleyecek. İsrail'in yığınak yaptığı işgal bölgesinde eller tetikte...

Beyaz bayrak çektiler, teslim oldular... Dera kırsalında pek çok yerde Suriye ordusu zafer kazandı.



İsrail ve Ürdün sınırında, Golan yakınlarındaki Dera bölgesinde terör grupları Suriye hükümetiyle uzlaşmak zorunda kaldı. Teröristler silahlarını ordu birliklerine teslim etmeye başladı.



Suriye ordusu Dera'da birçok belde ve köyü Amerika ve İsrail destekli terör gruplarından temizledi. Halkın güvenliği sağlandı. O noktalardan biri de Dael beldesi. Dera'ya giden ana yol üzerinde, kuzeydeki bu beldeye Rus birlikleri giriş yaptı.



Bir diğer nokta ise Busra Al-Şam. Doğudaki kasabada teröristler beyaz bayrak çekti. Gruplar silahlarını Rus yetkililere teslim etti. Sıcak noktadan görüntüler de kameralara yansıdı.



ABD'nin düğmeye basmasıyla iç savaşın başlatıldığı sembolik yerlerden biri olan Dera adım adım temizleniyor. Amerika ve İsrail'in koordineli olarak hereket ettiği bölgede ikinci işgal planı bozguna uğramış durumda.



Dera kırsalındaki kasabalarda halk, ellerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın posterleriyle sevinç gösterileri düzenledi.



Suriye ordusunu büyük bir coşkuyla karşılandı. Suriyeliler meydanlarda halaylar çekti... Kurtarılan kasabalarda Suriye bayrakları dalgalanmaya başladı...



Öte yandan ordu birlikleri eski gümrük bölgesi ve Dera Kentinin yaklaşık 4 km doğusunda yer alan Nuayme Beldesinde terör mevzilerini, karargah ve siperlerini yoğun ateş altına almış durumda. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



Suriye ordusunun bir sonraki hedefi, İsrail'in işgali altındaki Golan tepelerine doğru ilerlemek ve o bölgedeki teröristleri temizlemek olacak. Ordunun Ürdün sınırını tamamen kontrole aldıktan sonra Golan'a doğru hamle yapacak. Gelişmeleri yakından izleyen İsrail ordusu da sınırındaki birliklerine takviye kuvvet göndermeye devam ediyor.



Dera kent merkezinin de kurtarıldıktan sonra Suriye hükümeti, ülkenin güneyinde yeniden otoritesini tesis edebilecek. Terör varlıklarının temizlenmesnin ardından Şam yönetiminin uluslararası toplumun önüne İsrail'in Golan teperindeki işgalini getirmesi bekleniyor.





ulusal.com.tr

