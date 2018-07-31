Suriye ordusu güney hattını terör örgütlerinden temizlemek için kararlılıkla ilerliyor. Dera kırsalında son 48 saat içinde önemli ilerleme kaydedildi. Ordu birlikleri Nafia Barajı'nı kontrol altına aldı. Operasyonların hedefinde IŞİD'in ana karargahı olan Şecere Beldesi var.

Suriye ordusu Dera merkezinin ardından kırsaldaki kritik noktalara ilerliyor. Ordu birlikleri Dera ilinin güneybatı kırsalında yer alan Yermük Havzasında IŞİD’li teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.



Askeri bir kaynak SANA’ya açıklamalarda bulundu. Son 48 saat içinde Nafia Barajı kurtarıldı. Saysun, Avvam, Cemla, Ayn Hamata, Ebu Rikka, Ebu Harc ve Nafia beldelerinde kontrol sağlandı.



IŞİD'in ana karargahı sayılan Şecere Beldesi'nin batısında bulunan Abidin Köyünde önemli ilerlemeler kaydedildi. Suriye ordusu, bölgedeki siperleri ve savunma hatlarını yok etti.



Belde sokakları ve kenarlarında teröristlerle şiddetli çatışmaların yaşandığına dikkat çeken askeri kaynak; çatışmalara eş zamanlı olarak Şecere Beldesi'nde de teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandığını vurguladı.



İsrail işgali altındaki Golan tepeleri ve Ürdün sınırında terör grupları 3 koldan kuşatılmış durumda. Ayrıca Dera ilinde teröristlerin son sığınakları olarak değerlendirilen Küya, Mariye ve Beyt Areh beldelerinde destek ve ikmal hatları yoğun ateşe tutularak kesildi.



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