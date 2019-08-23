Suriye Ordusu'nun, Türk Gözlem Noktaları'nın bulunduğu İdlib'de ilerleyişi devam ediyor. Özellikle 8 numaralı Gözlem noktası Suriye ordusu ile iç içe geçmiş durumda. Türkiye ise göç dalgasını sınırın Suriye tarafında karşılamaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krize dikkat çekti "Yaşananların Türkiye için millî güvenlik sorunu haline dönüştüğünü" söyledi.

İdlib'de Suriye Ordusu Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi. Ordu kuzeye yürürken İdlib'den Türkiye sınırına göç riski arttı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İki lider Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tayyip Erdoğan'ın Putin'e İdlib'deki ateşkes ihlallerinin büyük bir insani krize yol açtığını belirttiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı ayrıca İdlib'de yaşananların Türkiye'nin milli güvenliği için ciddi bir tehdide dönüştüğünü söyledi.



İdlib'de Astana Toplantıları ve Soçi Mutabakatı'na uygun olarak Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktalarında Türk askeri görev yapıyor.



Ancak hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin onayladığı Soçi Mutabakatı'nın, sahada uygulanmasında problemler yaşanıyor.



Özellikle İdlib'deki terörist faaliyetlerin devam etmesi Suriye ordusunun ilerlemesine zemin oluşturuyor.



Suriye Ordusu ile Türk askeri küçük bir alanda hareket ediyor. Suriye Ordusu ile Türk Gözlem Noktaları iç içe girmiş durumda.



Özellikle 8 no'lu gözlem noktası, Suriye ordusunun ilerleyişi sonucu Suriye güçlerinin ortasında kaldı.



Geçen hafta Türk konvoyuna düzenlenen saldırı ve 8 no'lu gözlem noktasına yapılan taciz atışları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.



Rusya ise Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişini Soçi Mutabakatı çerçevesinde ele alıyor. Rus Devlet Başkanı Putin, teröristlerle mücadelenin Soçi Mutabakatı ile çelişmediğinin belirtiyor.



Türkiye İdlib'den Türkiye'ye doğru oluşan göç dalgasını ise Suriye topraklarında karşılamak için önlemler alıyor.



Emekli Astsubay Oktay Yıldırım, İdlib'deki gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Yıldırım, Suriye'nin toprak bütünlüğünün aynı zamanda Türkiye'nin toprak bütünlüğünün garantisi olduğunun altını çizdi.



ulusal.com.tr