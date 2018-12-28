Suriye savaşında son aylarda önemli gelişmeler yaşanıyor. PKK 2016 yılında ABD desteğiyle aldığı Menbiç'ten arkasına bile bakmadan kaçtı. Emperyalist saldırılarına 7 yıldan fazla direnen Suriye, Menbiç kırsalına girdi, bazı noktalara bayrak astı. Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. 3 ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çeken açıklamalar yaptı

Türkiye kuzeyden, Suriye Güneyden baskı yaptı. Yanlızlaşan ve köşeye sıkışan PKK, ABD Menbiç'te iken teslimiyet açıklaması yaptı.



Tam bu noktada Menbiç'te başdöndüren gelişmeler yaşandı. PKK 2016 yılından beri işgal ettiği Fırat'ın Batısındaki Menbiç'ten çıktığını duyurdu.



Suriye ordusunun Menbiç girmesiyle ilgili Türkiye'den gelen ilk açıklama bu oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşanları böyle değerlendirdi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne işaret etti.



Öğle saatlerinde Suriye ordusu, Menbiç kırsalına doğru ilerlediklerini bazı mahalle ve kritik binalara bayrak astıklarını ilan etti. Hareket kent merkezine doğru sürdü.



PKK çekilirken kent merkezinde de sıcak gelişmeler oldu. ABD'ye ait helikopterlerin hareketliliği gözlendi.



Sahanın önemli aktörlerinden biri olan Rusya'dan "olumlu gelişme" açıklaması geldi.

"Kürt bölgelerinin, Suriye Hükümeti'nin kontrolüne geçmesi Şam'ın kontrol alanını genişleten olumlu bir eğilimdir."



Peş peşe açıklamalar gelirken, Milli Savunma Bakanlığı krtik bir noktaya değindi."Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden PKK'nın bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkının olmadığını açıkladı. Aynı açıklamada Türkiye ve Suriye tarflarına da uyarı vardı.



Şam yönetiminin en güçlü müttefiki İran da yaşanan gelişmeleri memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, son durumu krizi çözme yönünde önemli bir adım olarak niteledi.





ulusal.com.tr

