banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Suriye Ordusu'ndan PKK/PYD'ye operasyon

Suriye Ordusu, Rakka'nın Tabka kentine operasyon yaptı. Bölgenin SDG çatısı altındaki PKK/PYD'den geri alındığı bildirildi.

Suriye Ordusu'ndan PKK/PYD'ye operasyon

Suriye'de Amerika'nın desteği altındaki PKK/PYD'ye operasyon yapıldı. Suriye Ordu Birlikleri Rakka'ya bağlı Tabka'nın bazı bölgelerini bölücü terör örgütünden geri aldı.

Haber siteleri bölgedeki gelişmeleri anlık olarak aktardı. İddiaya göre, Tabka kentinin Güney batısındaki  Cedin ve Şaeb el Zukr bölgeleri SDG çatısı altındaki PKK'dan geri alındı.

Operasyon Rusya'nın hava desteği ile yapıldı. Amerika'ya ait savaş uçaklarının taciz uçuşları yaptığı ancak Suriye Ordusuna bağlı birlikleri hedef almadığı belirtildi.

Suriye Ordusu 2017 yılında da aynı bölgeye operasyon başlatmış ancak ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, oeprasyona engel olmuştu. 

Tabka, Suriye için stratejik önemde. Fırat Nehri üzerine kurulu Tabka Barajı ve barajın oluşturduğu Esad Gölü , Suriye'nin en büyük su rezervini oluşturuyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye ordusu #rakka
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.