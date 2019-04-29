Suriye Ordusu, Rakka'nın Tabka kentine operasyon yaptı. Bölgenin SDG çatısı altındaki PKK/PYD'den geri alındığı bildirildi.

Suriye'de Amerika'nın desteği altındaki PKK/PYD'ye operasyon yapıldı. Suriye Ordu Birlikleri Rakka'ya bağlı Tabka'nın bazı bölgelerini bölücü terör örgütünden geri aldı.



Haber siteleri bölgedeki gelişmeleri anlık olarak aktardı. İddiaya göre, Tabka kentinin Güney batısındaki Cedin ve Şaeb el Zukr bölgeleri SDG çatısı altındaki PKK'dan geri alındı.



Operasyon Rusya'nın hava desteği ile yapıldı. Amerika'ya ait savaş uçaklarının taciz uçuşları yaptığı ancak Suriye Ordusuna bağlı birlikleri hedef almadığı belirtildi.



Suriye Ordusu 2017 yılında da aynı bölgeye operasyon başlatmış ancak ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, oeprasyona engel olmuştu.



Tabka, Suriye için stratejik önemde. Fırat Nehri üzerine kurulu Tabka Barajı ve barajın oluşturduğu Esad Gölü , Suriye'nin en büyük su rezervini oluşturuyor.





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