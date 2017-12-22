Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organları, Suriye ordusunun Deyrezor yakınlarındaki Buseyra köyüne operasyon düzenlediğini duyurdu.
Operasyonun hedefinde de ABD'nin, Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmak ve petrol sahalarını Esad yönetiminden önce ele geçirmek için sahaya sürdüğü PKK/PYD'li teröristler vardı.
Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, terör örgütü PKK yayın organları saldırıların 2 gündür sürdüğünü duyurdu.
Deyrezor'daki çatışmalar, Suriye'deki sıcak bölgelerden anlık bilgi veren savaş haritasına da yansıdı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, geçen günlerde, terör örgütü PKK/PYD için "Hainler" demiş ve 'müdahale' sinyalleri vermişti.
ulusal.com.tr
Suriye ordusu, Deyrezor'da PKK/PYD teröristlerine operasyon düzenledi
Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organları, Suriye ordusunun Deyrezor yakınlarındaki Buseyra köyüne operasyon düzenlediğini duyurdu.
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