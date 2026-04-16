Suriye ordusu ülkedeki ABD üslerini devralıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD askeri unsurlarının ülkenin kuzeydoğusundaki stratejik noktalardan kademeli olarak çekilmesini ve bu bölgelerin Suriye ordusuna devredilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Suriye sahasındaki askeri dengeler, Şam ve Washington arasındaki yeni diplomatik mutabakat çerçevesinde köklü bir değişim sürecine girdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, ABD güçlerinin boşalttığı askeri noktaların Suriye hükümetine teslim edilmesinin, ülkenin tek bir devlet çatısı altında birleştirilmesi hedefinin doğal bir sonucu olduğu vurgulandı.

"EGEMENLİĞİN YENİDEN TESİSİ STRATEJİK BİR ZORUNLULUKTUR"

Bakanlık, özellikle kuzeydoğu bölgeleri ve sınır hatları gibi kritik alanlarda devlet otoritesinin yeniden kurulmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, daha önce merkezi yönetimin kontrolü dışında kalan bu alanların ordu birliklerince devralınmasının, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik "anayasal bir başarı" olduğu ifade edildi.

SDG’NİN ENTEGRASYONU VE TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ EVRE

Askeri noktaların devir sürecine dair teknik detayların paylaşıldığı metinde, bu hamlenin "Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG)" devlet kurumlarına entegrasyon sürecindeki ilerlemeyle eş güdümlü olduğu belirtildi. Suriye devletinin artık terörle mücadele ve bölgesel tehditlerle başa çıkma sorumluluğunu tam kapasiteyle üstlendiği, DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelenin şartlarının değiştiği tespiti yapıldı. Şam’ın, terörle mücadeleyi uluslararası toplumla iş birliği içinde ancak "ulusal karargâhlardan" yöneteceği mesajı verildi.

ŞARA-TRUMP ZİRVESİ VE PROFESYONEL KOORDİNASYON

Açıklamada, bu tarihi geri çekilme sürecinin arka planındaki diplomatik mimariye de değinildi:

Zirve Etkisi: Kasım 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin, ilişkilerde "yeni bir dönem" başlattığı teyit edildi.
Koordinasyon: Tahliye ve devir işlemlerinin iki hükümet arasında tam bir "profesyonellik ve koordinasyon" içinde yürütülmesinin, yapıcı bir zeminin göstergesi olduğu kaydedildi.
Gelecek Vizyonu: Suriye yönetiminin bu süreci sadece askeri bir çekilme olarak değil; diplomatik bağların güçlendirilmesi ve ekonomik ortaklıkların tesisi için bir başlangıç olarak gördüğü bildirildi.

KASRAK ÜSSÜ’NDE ORDU KONTROLÜ SAĞLANDI

Sürecin sahadaki en somut örneği Haseke kırsalında yaşandı. ABD unsurlarının Kasrak Üssü’nden çekilmesinin ardından, Suriye ordusu stratejik noktaya yerleşerek güvenlik ve asayiş çalışmalarına başladı. Kasrak’taki bu değişim, Fırat’ın doğusundaki diğer noktalar için de bir model teşkil ediyor.

