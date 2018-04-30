Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'yi vurdu. Bu hamlenin hemen ardından Suriye ordusuna ait 2 üs vuruldu, 38 kişi yaşamını yitirdi. Suriye füzeleri "düşman" füze olarak tanımlarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye ordusu topraklarını terörden arındırmak için yönünü Fırat'ın doğusuna çevirdi, 4 köyü PKK/PYD/YPG'den temizledi.



Deyrİzor kırsalında Fırat'ın doğusunda bulunan Cneyna, Ciya, Şamrat el Husan ve Huveykat el Maişiye köylerinde kontrol yeniden Suriye'nin oldu.



Bu gelişmenin hemen sonrasında Suriye ordusunun üsslerine hava saldırısı düzenlendi. 38 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.



Suriye devlet ajansı Halep ve Hama kırsallarındaki askeri üslerin dün akşam saat 22:30 sularında saldırıya uğradığını duyurdu.



Üsleri hedef alan füzeler "düşman füze" olarak tanımlandı.



Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.







ulusal.com.tr