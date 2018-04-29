Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda ilerliyor.
Ordu, ABD'nin desteklediği terör örgütü SDG'yi hezimete uğrattı.
Suriye ordusu Deyri-zor şehrinin kuzeyinde bulunan 4 köyü PKK'nın liderlik ettiği Suriye Demokratik Güçlerinden temizledi.
Ordunun bu başarısını, Suriye yönetimine yakın haber sitesi Almasdar (Elmasdar) duyurdu.
ABD destekli terör örgütünün kaybettiği şehirleri geri almak için saldırılarını sürdürüyor.
YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli SDG, geçen seneden bu yana Fırat Vadisi'nin doğusundaki Deyri Zor'da hakimiyetini sürdürüyordu.
ulusal.com.tr
Suriye ordusu ABD'nin desteklediği terör örgütü SDG'yi hezimete uğrattı. Suriye ordusu Deyri-zor şehrinin kuzeyinde bulunan 4 köyü ele geçirdi.
Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda ilerliyor.