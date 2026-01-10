Suriye ordusundan Halep duyurusu: Son mahalle de kurtarıldı

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG’nin varlığına son verildiğini ve stratejik öneme sahip son noktanın da geri alındığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Suriye ordusundan Halep duyurusu: Son mahalle de kurtarıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Suriye ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürütülen kapsamlı operasyonun tamamlandığı bildirildi.

Ordunun yazılı açıklamasında, örgütün işgali altında bulunan bu son mahallenin de kurtarılmasıyla birlikte kent genelinde kontrolün tamamen sağlandığı kaydedildi.

SİVİLLERE "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Operasyonun tamamlanmasına rağmen bölgedeki güvenlik riskinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, terör unsurlarının sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığı belirtildi. Ordu yetkilileri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yayımlanan metinde tehdidin boyutu şu sözlerle aktarıldı: “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.”

Açıklamanın devamında, sivil halkın acil durumlarda veya terör unsurlarını tespit etmeleri halinde mahallede bulunan askeri güçlerle doğrudan iletişime geçebileceği ifade edildi.

Bebek'te otele uyuşturucu baskını: Otelde ikinci kez arama yapıldıBebek'te otele uyuşturucu baskını: Otelde ikinci kez arama yapıldıGündem
Karayolları yol durumu bültenini yayımladı: İşte çalışma yapılan noktalarKarayolları yol durumu bültenini yayımladı: İşte çalışma yapılan noktalarYurt
suriye
Günün Manşetleri
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu
Bebek'te otele uyuşturucu baskını
2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesi yayımlandı
Deniz ticaretinde yılın rekoru kırıldı
CHP'li beş belediye başkanı hakkında karar verildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de konuştu
Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı
Çok Okunanlar
İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Araç sahiplerine müjde Araç sahiplerine müjde
Her iki kişiden birinde görülüyor Her iki kişiden birinde görülüyor