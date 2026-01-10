Suriye ordusundan Halep duyurusu: Son mahalle de kurtarıldı

Suriye ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürütülen kapsamlı operasyonun tamamlandığı bildirildi.

Ordunun yazılı açıklamasında, örgütün işgali altında bulunan bu son mahallenin de kurtarılmasıyla birlikte kent genelinde kontrolün tamamen sağlandığı kaydedildi.

SİVİLLERE "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Operasyonun tamamlanmasına rağmen bölgedeki güvenlik riskinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, terör unsurlarının sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığı belirtildi. Ordu yetkilileri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yayımlanan metinde tehdidin boyutu şu sözlerle aktarıldı: “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.”

Açıklamanın devamında, sivil halkın acil durumlarda veya terör unsurlarını tespit etmeleri halinde mahallede bulunan askeri güçlerle doğrudan iletişime geçebileceği ifade edildi.