Suriye ordusunun ülkenin güney batısındaki Dera'da yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrası, ÖSO'da teslim süreci hızlandı. Bazı silahlı grup üyeleri teslim olurken bazıları ise İdlib’e tahliye edilmeyi kabul etti.

Suriye ordusu, İsrail- Ürdün sınırında bulunan Dera kırsalının büyük bölümünde kontrolü sağladı, kuşatılan silahlı gruplarınn teslim olma süreci başladı.



Ordu Dera'da hakimiyetini arttırınca bölgeye ek kuvvetler sevk edildi. Son olarak Ürdün sınırındaki Nasib sınır kapısının kontrolünü ele alındı. Ülkenin güneyinde geniş çaplı operasyon hazırlığı yapılıyor.



Öte yandan kuşatıldıklarını kabul eden silahlı grupların bir kısmı orduya teslim olup kanunlardan yararlanıyorlar. Bir kısmıysa İdlib'e geçmeyi kabul etti.



Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi ise,1000 militan ve aile bireyinin, Dera’da oluşturulan insani koridor üzerinden İdlib’e tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı.



Açıklamada Suriye hükümeti ve terör gruplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, ülkenin güneybatısında ateşkese katılan yerleşim birimi sayısının da 90’a ulaştığı aktarıldı.



Dera’da 75, El Süveyda’da 15 yerleşim birimi ateşkese katıldı. Bunlardan 17’si ile son 24 saatte anlaşma sağlandı.Bölgedeki normalleşme sürecinin devam ettiği vurgulandı.



ulusal.com.tr