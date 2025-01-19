Suriye ordusunun, PKK/YPG kontrolündeki ve İsrail işgalindeki bölgelere dair planı yok!

Suriye Savunma Bakanlığı’nın aşamalı olarak planladığı yeni ordu oluşumunda PKK/YPG kontrolündeki bölgeler ile güneydeki İsrail işgalindeki bölgeler belirsiz kaldı. İlk aşamada ülkedeki valilikler genelinde askeri tümenlerin oluşturulması ve o bölgelerde bulunan slahlı grupların buraya dahil edilmesi bekleniyor.

Suriye'de yeni ordu oluşumuna dair ilk ayrıntılar

Suriye Savunma Bakanlığı’nın aşamalı olarak planladığı yeni ordu oluşumuna dair ilk ayrıntılar ortaya çıktı. Al Modon sitesi Suriye Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığından bir kaynağın ilettiği bilgileri paylaştı. Bilgiler arasında PKK/YPG işgalindeki Suriye’nin kuzeydoğusunda ve İsrail İşgalindeki güney batıda nasıl bir yol izleneceği yer almadı.

PKK/YPG haritada işaretlenmedi

Paylaşılan görselde Savunma Bakanlığının çeşitli gruplarla 47 oturum yaptığı bilgisi yer aldı. Oturum yapılan grupların hangi bölgelerden olduğu harita üzerinde işaretlenirken PKK/YPG kontrolündeki Kuzeydoğu ve İsrail işgalindeki güneybatı illerinde herhangi bir işaretin olmaması dikkat çekti.

İki aşamalı plan

Al Modon haberinde, Yeni Şam yönetiminin ilk aşamada valilikler bünyesinde askeri tümenler kuracağı, merkezi yönetim bünyesinde bölgedeki silahlı grupların da bu tümenlere bağlanacağı aktarıldı. İkinci aşamada da hava, savunma, piyade, zırhlı birlik gibi uzmanlaşmış askeri yapıların kurulacağı kaydedildi.

Diğer yandan Suriye genelindeki silahlı gruplarla görüşen Şam yönetiminin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Reuters’a yaptığı açıklamada PKK/YPG’nin entegrasyon sürecini anlattı. Örgütün ABD kamuflajlı yapılanması olan SDG ile görüştüklerini söyleyen Kasra, YPG tarafının süreci ertelediğini belirtti.

Suriyeli Bakan YPG konusunda açıklama yapmadı

SDG’nin Suriye ordusu içinde bir askeri blok olarak yer alması talebine de kapıyı kapatan Kasra, “Biz onların Savunma Bakanlığı bünyesindeki hiyerarşiye dahil olmalarını istedik bunda bir sorun yok" dedi. "Fakat onların bakanlık içerisinde askeri bir blok olarak kalmaları doğru değil” ifadelerini kullanan Suriyeli Bakan, YPG konusunun ne olacağına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.