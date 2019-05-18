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Suriye Rakka'daki patlamalarda çok sayıda YPG/PKK'lı terörist öldü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka'da teröristlerin bulunduğu iki noktada patlama medyana geldi. Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılarda en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü 

Suriye Rakka'daki patlamalarda çok sayıda YPG/PKK'lı terörist öldü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka'da medyana gelen iki patlamada en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Rakka kent merkezinde gece geç saatlerde YPG/PKK'lı teröristlerin kullandığı sözde asayiş binası ile sözde askeri polis merkezinde iki patlama medyana geldi. 

Bomba yüklü araçlarla yapıldığı tahmin edilen saldırılar sonucu en az 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Kaynaklar, terör örgütünün patlamaların ardından alarma geçerek saldırıların yaşandığı bölgelere kimseyi yaklaştırmadığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #rakka #YPG #pkk #terörist
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