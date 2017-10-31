Suriye Başbakan Danışmanı Abdul-Kadir Azuz, terör örgütü PKK/PYD’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile sözde zafer pozları verdiği verdiği Rakka kenti hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Suriye Başbakan Danışmanı Abdul-Kadir Azuz, terör örgütü PKK/PYD’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile sözde zafer pozları verdiği verdiği Rakka kenti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Abdul-Kadir Azuz, “Şam yönetiminin Rakka'nın işgalden kurtarılmadığını, Rakka'daki işgalin el değiştirdiğini düşünüyor” dedi.



Abdul-Kadir Azuz, ABD'nin Rakka'da IŞİD'in yerine, PKK/PYD terör örgütlerini kasdederek “silahlı Kürt grupları yerleştirdi” ifadelerini kullandı.





Suriye Başbakan Danışmanı Abdul-Kadir Azuz, İran Tasnim Haber Ajansına verdiği özel roportajda önemli tespitlerde bulundu.diyen Abdul-Kadir Azuz, uluslararası koalisyonun Rakka'nın tüm alt yapısını tahrip ettiğini ve sivil vatandaşları hedef aldığını vurguladı.Suudi Arabistan Bakanı Samir Sübhan'ın Rakka'ya ziyaretini de değerlendiren Suriyeli yetkili, ABD’nın bölgede kendi uşak ve uzantılarını Suriye'deki savaş girdabına sürükleyerek ve savaş yıkıntılarını yeniden onarma iddiasıyla ekonomik menfaatleri peşinde olduğunu dile getirdi.ulusal.com.tr