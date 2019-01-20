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Suriye saldırıyı püskürttü

Suriye ordusu, İsrail hava saldırısının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü duyurdu

Suriye saldırıyı püskürttü

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının, hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu.

Yapılan açıklamada fırlatılan tüm füzelerin imha edildiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri kaynak "Hava savunma sistemlerimiz bugün İsrail’in Güney Bölgesine bulunmaya çalıştığı hava saldırısına yüksek bir başarıyla karşı koyup, İsrail’in herhangi bir hedefe ulaşmasını engelledi" dedi.

Askeri kaynak "Hava savunma sistemlerimizin düşman füzeleri hedeflere ulaşmadan önce başarıyla imha etti" diye konuştu.

İsrail'den ise henüz bir açıklama gelmedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #israil
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