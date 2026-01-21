Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG/SDG ateşkesi ihlal etti

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Haseke kırsalında terk ettiği bir mühimmat deposuna yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, El-Yarubiye geçiş noktası yakınlarında bulunan ve örgüt tarafından el yapımı patlayıcı ile kamikaze insansız hava aracı üretiminde kullanıldığı tespit edilen deponun güvenlik güçleri tarafından takibe alındığı belirtildi.

Bakanlık, güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığı sırada YPG/SDG unsurlarının saldırıya geçtiğini bildirdi. Olayda 7 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı.

ATEŞKESİN AÇIK İHLALİ

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan ateşkesi açık şekilde ihlal ettiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunu tehlikeli bir tırmanış ve ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu durum, YPG/SDG'nin Suriyelileri ve Suriye ordusunu hedef almaya devam etme ve önceki tüm anlaşmaları hiçe sayma arzusunu göstermektedir."

Bakanlık açıklamasında, Ayn el-Arab’ın güneyindeki Sırrin beldesinde de orduya ait bir araca kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 16 Ocak’ta YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısında operasyon başlatmış, daha sonra bu operasyonlar aşiretlerin desteğiyle nehrin doğusuna yayılmıştı. Bu süreçte örgütün kontrolündeki birçok bölge yeniden Şam yönetiminin denetimine geçmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında;

– Rakka ve Deyrizor’dan çekilme,

– Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devri,

– Sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi yönetime bırakılması,

– YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu öngörülüyordu.

Ancak örgütün anlaşma maddelerine uymaması nedeniyle 19 Ocak’ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Taraflar arasında dün akşam saatlerinde 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, Haseke’deki son saldırının bu ateşkesi doğrudan hedef aldığını ve sahadaki gerilimi yeniden tırmandırdığını vurguladı.