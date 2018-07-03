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Suriye'ye askeri sevkiyat

Zeytin Dalı Harekâtı'nın sürdürüldüğü bölge için askeri sevkiyat yapıldı. 10 araçlık zırhlı konvoy Suriye'ye sevk edildi.

Suriye'ye askeri sevkiyat

Kilis'te 10 zırhlı araçlık konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

Kentte bulunan tank, obüs ve kirpi denilen zırhlı araçlardan oluşan 10 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Askeri araçların bulunduğu ve üzeri brandayla kaplı çekiciler, yoğun güvenlik önlemleri arasında Suriye tarafına geçti.

Askeri araçların, Zeytin Dalı Harekâtı'nın sürdürüldüğü bölgede konuşlanarak görev yapacağı belirtildi.
Etiketler; #suriye #sevkiyat
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