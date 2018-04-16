Suriye'yi hedef alan emperyalist saldırıya Asya cephesinden ortak tepki geldi. İran dış siyasetinin belirleyici ismi Ali Ekber Velayeti, Çin Halk Cumhuriyeti heyeti ile Tahran'da görüştü. Yapılan ortak açıklamada, Amerika-İngiltere-Fransa üçlüsünün düzenlediği saldırıya tepki gösterildi

Atlantik cephesinin Suriye'yi hedef alan emperyalist saldırıya, yükselen Asya'nın öncü ülkeleri Çin ve İran'dan ortak ve anlamlı bir tepki geldi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Danışma Komitesi, İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya geldi.



Heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından Çin ve İranlı yöneticiler kameralar karşısına birlikte geçti.



İran İslam Cumhuriyeti Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Eber Velayeti, Çin Halk Cumhuriyeti dışişleri bakanlığı danışma komitesi başkanı Xi Pibing ve Çin'in İran büyükelçisi Pang Sen'in gündeminde Suriye'yi hedef alan emperyalist saldırı vardı.



Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Danışma Komitesi Başkanı Xi Pibing, Çin hükümetinin Suriye'de yedi yıldır devam eden krizin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine inandığına vurgu yaptı.







Pekin, tarafların krizi diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanmaktadır diyen Xi Pibing , "Çin, BM uluslarası hukuk ve yasaları hiçe sayılarak Suriye'ye yapılacak her türlü askeri müdahaleye karşıdır" dedi.



"Çin Halk Cumhuriyeti, bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyması gerektiğine inanmaktadır" diyen Çin Halk Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Pang Sen, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in onayı olamadan yapılan bütün operasyon ve atılan adımlara karşı olduğuna dikkat çekti.



Çinli konuklarının ardından söz alan İran dışişlerinin belirleyici ismi, Ali Ekber Velayeti, "Suriye krizini ortaya çıkartan ABD, İsrail ve müttefiklerinin izlediği saldırgan siyaset karşısında İran, Suriye yönetiminin yanındadır" dedi.



"İşbirlikçileri başarısız olunca kendileri sahneye çıktı" diyen deneyimli devlet adamı, Suriye yönetimine karşı, kaos ve terör hareketlerine destek verenlerin yenildiğine dikkat çekti.



Saldırılar Suriye milletini yüreklendirdi diyen Velayeti, "Suriye halkı ve hükümeti şimdi geçmişte olduğundan daha güçlüdür. Onlar ülkelerini, bağımsızlıklarını geçmişten daha güçlü savunacaklardır" dedi.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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