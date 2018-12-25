Suriye'nin başkenti Şam füze saldırılarının hedefi oldu. Suriye Hava Savunma Sistemleri, füzeleri durdurmak için ateşlendi. Saldırıdan İsrail sorumlu tutulurken Tel Aviv yönetimi, Suriye tarafını suçladı

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, saldırının hedefindeki yerleşimleri açıklamadı. Televizyon, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttüğü anı canlı olarak aktardı.Ikhbariya, "Suriye hava savunması, Şam'ın batı kırsalındaki hava sahada birkaç füzeyle yapılan saldırıyı püskürttü" açıklamasını yaptı.



Suriye hava savunma sistemleri, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttü.



İsrail uçakları, Lübnan toprakları üzerinden Şam'a füze saldırısı düzenledi. Ancak füzeler hedefine ulaşamadan Suriye Hava sistemleri tarafından imha edildi.



Sadece bir mühimmat deposu hasar aldı, 3 asker de yaralandı.





Suriye devlet haber ajansı SANA, "Düşman saldırısı, Lübnan hava sahası üzerinden gerçekleştirildi. Birkaç düşman hedef vuruldu" diye aktardı.



İsrail'den de füze saldırısı iddiası geldi. Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusu açıklamasında Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ileri sürüldü.



İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



Suriye hava savunma sistemleri, Şam kırsalına 29 Kasım'da yapılan füze saldırısını da başarıyla yok etmişti.



