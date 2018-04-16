Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında on binlerce Suriyeli, ülkelerine yönelik düzenlenen emperyalist saldırıyı büyük mitingle protesto etti. Mitingi Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç yerinde takip etti. SANA'nın haberinde, "Başkent Şam’ın Emeviler Meydanı bugün on binlerce kişinin ulusalcı sloganları sloganlarıyla inleyerek tüm dünyaya Suriyelilerin şanlı ordularına ve egemen vatanlarına destekleri mesajını verdi. Fransız işgalinden kurtulmanın 72. Yıldönümünü kutlayan kalabalık halk kitleleri ordu birliklerimizin Doğu Ğuta başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütleri ve işverenleri dış güçlere karşı zaferlerini kutladı." ifadeleri yer aldı

Suriye halkı emperyalizme meydan okudu.



On binlerce kişi, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında, ordunun teröre karşı kazandığı başarıyı kutlarken, emperyalist saldırıyı da protesto etti.



Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, eylemi yerinde, Şam'da takip etti.







TÜM FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ











Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberinde şu ifadeler kullanıldı:



"Başkent Şam’ın Emeviler Meydanı bugün on binlerce kişinin ulusalcı sloganları sloganlarıyla inleyerek tüm dünyaya Suriyelilerin şanlı ordularına ve egemen vatanlarına destekleri mesajını verdi.



Fransız işgalinden kurtulmanın 72. Yıldönümünü kutlayan kalabalık halk kitleleri ordu birliklerimizin Doğu Ğuta başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütleri ve işverenleri dış güçlere karşı zaferlerini kutladı.



Halk kitleleri Cumartesi günü erken saatlerde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları üçlü saldırıya başarıyla karşı koyan vatan koruyucuları ordu birliklerimiz adına sloganlar attı.



Terör örgütleri ve onları edat olarak kullanan dış güçleri keskin ifadeli sloganlarla kınayan göstericiler; Suriyelilerin kahraman ordu birliklerimize ve ulusal sorumlulukla Suriye’yi savunan Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad’a destek ve bağlılıklarının altını çizdi."







ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ORDUYA DESTEK



Öte yandan Lazkiye'de Teşrin Üniversitesinde binlerce öğrenci, Suriye ordusuna destek gösterisi düzenledi.



SANA'nın haberinde, "Ellerinde Suriye’nin şanlı bayrağı ve Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad’ın fotoğraflarıyla Suriye adına sloganlar atan üniversite öğrencileri; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye karşı üçlü saldırılarını keskin bir dille kınadılar." ifadeleri yer aldı.





ulusal.com.tr

