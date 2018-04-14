Amerika, İngiltere ve Fransa ortaklığıyla Suriye'ye düzenlenen saldırıya, Atlantik Cephesinden destek geldi. NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Almanya, İsrail, Suudi Arabistan, Kanada, Avustralya, İtalya ve Bulgaristan emperyalist saldırının yanında yer aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'ye düzenlenen saldırıyı desteklediğini söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada "Bu operasyon, Suriye hükümetinin Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.



Avrupa Birliği'de ortak hava saldırısına destek verdi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu saldırılar, Suriye'nin Rusya ve İran ile birlikte bu insanlık trajedesini daha fazla sürdüremeyeceğini, en azından sonuçları olmadan sürdüremeyeceğini gösteriyor” ifadesini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise "Uluslararası toplumun zehirli gaz saldırılarının sorumlularını tespit etmek ve hesap vermeklerini sağlamakla yükümlü olduğunu” söyledi.



Bir açıklama da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Operasyona destek veren Mogherini, gerilimin tırmandırılmaması konusunda uyarıda da bulundu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel "Operasyon gerekli ve orantılıydı" değerlendirmesinde bulundu.



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Dışişleri ve Savunma Bakanı yayımladığı ortak açıklamada, saldırıyı memnuniyetle karşılaklarını açıkladılar.



Suudi Arabistan, askeri operasyona tam destek verdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz" denildi



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni "Bu geceki eylem, kimyasal silahların kullanımına verilen bir cevaptı" dedi. İtalya Başbakanı Suriye'ye yönelik operasyona katılmadıklarının altını çizdi.



Öte yandan Bulgaristan hükümeti de saldırının "bir uyarı niteliği taşıdığını" bildirdi.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise twitterdan yaptığı açıklamada "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi üyesi Yoav Gallant twitter’da yaptığı açıklamada "Kimyasal silahların kullanımı, insanlığın artık tahammül edemeyeceği kırmızı çizgiyi aşıyor. Amerika'nın saldırısı düşmanlarımız İran, Suriye ve Hizbullah'a önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr