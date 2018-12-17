Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bugün Şam’ı ziyaret etti ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü

Sudan lideri Ömer El Beşir Suriye Devlet Başkanı Esad’ı ziyaret etti.



Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Suriye'ye giderek devlet başkanı Esad ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından ülkesine geri döndü. Beşir, 7 yıl sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider oldu.



Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir bugün öğleden sonra uluslararası Şam Havalimanına indi. Beşir, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından karşılandı.





Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından paylaşılan fotoğraflarda Esad’ın, Beşir’i Şam’daki havaalanında karşıladığı görüldü.





Esad ile Beşir’in Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda bölge ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere görüştüğü açıklandı.





​Katar'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Eğer bu seçimlerde Esad seçilirse onunla çalışır mısınız?" sorusuna "Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir" yanıtını vermişti.







Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i Hartum'a yolcu ettikten sonra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari'yi kabul etti.







ulusal.com.tr