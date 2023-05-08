Suriye yeniden Arap Birliği'nde

Arap devletleri, ABD’nin tehditlerini dinlemedi. Batı Asya’da bir devir sona erdi. Suriye Arap Cumhuriyeti, 7 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde yeniden bölgesel birliğe kabul edildi.

Zirve öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmeyi hak etmediğini açıkladı. İsrail de Arap Birliği’nin kararına füze saldırısı ile karşılık verdi. Ancak ABD ve İsrail’in bütün baskıları işe yaramadı. Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın liderliğinde zafer kazanan Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği’ne geri döndü.

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Gamal Roşdi, on yılı aşkın süredir üyeliği askıya alınan Suriye’nin yeniden birliğe kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı. Karar, Kahire’de Arap dışişleri bakanlarının kapalı toplantısında alındı. Suriye’nin birliğe kabulüne muhalefet eden Katar ve birkaç ülkenin oylamaya katılmadığı belirtildi.

Arap Birliği’nin gelişmeleri takip etmek için Suudi Arabistan ve Suriye’nin komşuları Lübnan, Ürdün ve Irak’tan oluşan bir iletişim komitesi kuruldu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de çözüme ulaşmanın tek yolunun “dış dayatmalar olmaksızın Suriye’nin kendisinden geçtiğini” belirtti.