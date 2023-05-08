Suriye yeniden Arap Birliği'nde

Suriye, Arap Birliği’ne göndü. ABD’nin baskısına rağmen Kahire’de toplanan Arap Birliği Zirvesinde Suriye 12 yılın ardından yeninde birliğe kabul edildi.

Suriye yeniden Arap Birliği'nde
Son Güncelleme:

Arap devletleri, ABD’nin tehditlerini dinlemedi. Batı Asya’da bir devir sona erdi. Suriye Arap Cumhuriyeti, 7 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde yeniden bölgesel birliğe kabul edildi.

Zirve öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmeyi hak etmediğini açıkladı. İsrail de Arap Birliği’nin kararına füze saldırısı ile karşılık verdi. Ancak ABD ve İsrail’in bütün baskıları işe yaramadı. Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın liderliğinde zafer kazanan Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği’ne geri döndü.

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Gamal Roşdi, on yılı aşkın süredir üyeliği askıya alınan Suriye’nin yeniden birliğe kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı. Karar, Kahire’de Arap dışişleri bakanlarının kapalı toplantısında alındı. Suriye’nin birliğe kabulüne muhalefet eden Katar ve birkaç ülkenin oylamaya katılmadığı belirtildi.

Arap Birliği’nin gelişmeleri takip etmek için Suudi Arabistan ve Suriye’nin komşuları Lübnan, Ürdün ve Irak’tan oluşan bir iletişim komitesi kuruldu. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de çözüme ulaşmanın tek yolunun “dış dayatmalar olmaksızın Suriye’nin kendisinden geçtiğini” belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# suriye # arap birliği # beşar esad
100 madenci göçük altında kaldı Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki ABD'de korkunç saldırı: 7 ölü ABD’de AVM'ye silahlı saldırı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 İşte güncel kurbanlık fiyatları
3 8 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 En uygun uçak bileti nasıl alınır?
5 Seçimlerde oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?