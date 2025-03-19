Suriye yönetimi tarafından görevlendirilen komite, Haseke’de YPG sözde komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi

Suriye Devleti ve terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması için oluşturulan komite Haseke’de toplandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından görevlendirilen heyet, YPG sözde komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Suriye yönetimi tarafından görevlendirilen komite, Haseke’de YPG sözde komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi
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Suriye yönetimi tarafından görevlendirilen komite, Haseke’de YPG sözde komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Haseke’de görüşen taraflar, anayasal süreci, ateşkesin sağlanmasını ve SDG’nin Suriye devletine entegrasyonunu ele aldı.

Suriye Devleti ve terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması için oluşturulan komite Haseke’de toplandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından görevlendirilen heyet, YPG sözde komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Toplantıya terör örgütü YPG’yi temsilen sözde YPJ genel komutanı Rohilat Efrin katıldı. Suriye hükümetini ise heyet başkanı olarak eski Deyrizor Valisi Hüseyin Selame temsil etti.

Taraflar, komitelerin çalışma mekanizmasını tartıştı. Nisan ayı başında komitelerin ortak çalışmalara başlamaları planladı. Görüşmede ayrıca, anayasal bildiri, hiçbir Suriye bileşeninin dışlanmaması ve tüm tarafların Suriye’nin geleceğini şekillendirme sürecine katılması gerekliliği ele alındı.

Katılımcılar, Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti. SDG’nin Suriye Ordusuna entegrasyonuna ilişkin ise gerekli mekanizmaların kurulması gerektiği belirtildi.

Diğer yandan dün Suriye Kürtleri ulusal Konseyi ENKS yetkilileriyle görüşen PKK'lı Abdi konuyla ilgili açıklam yaptı. Abdi görüşmenin, Kürt birliğine yönelik ilk adım olduğunu söyledi. "Diyalog ve görüşmelerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

suriye YPG Mazlum Abdi
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