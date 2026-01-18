Suriye’de ateşkes sağlandı: İşte SDG ile varılan mutabakatın ayrıntıları...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG/SDG ile yürütülen görüşmeler sonucunda ülkenin kuzeyinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, örgütün kontrolündeki üç vilayette devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi konusunda mutabakata varıldı.

Şara, yaptığı açıklamada bölgede istikrarın sağlanması için tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunurken, aşiret liderlerinden de ateşkese destek vermelerini istedi.

Anlaşma kapsamında şu maddeler öne çıktı:

- Hasake'deki tüm sivil kurumların Suriye devleti bünyesinde entegrasyonu.

- Suriye hükümetinin tüm petrol sahalarını devralması.

- SDG unsurlarının gerekli güvenlik incelemelerinden sonra bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı yapısına entegre edilmesi ve Kürt bölgelerinin özelliklerinin korunmasının garanti altına alınması.

- Hasake'ye bir vali atanması için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.

- Ayn el-Arap (Kobani)'den ağır silahların çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir güvenlik gücü oluşturulması.

- Suriye hükümetinin IŞİD mahkumları ve aile kamplarını yönetmesi.

- Suriye devletinde atanmak üzere SDG tarafından önerilen bir isim listesinin kabul edilmesi.

- SDG'nin PKK unsurlarını Suriye sınırları dışına çıkarma taahhüdü.

- Suriye devletinin IŞİD ile mücadele taahhüdü.

- Afrin ve Şeyh Maksut'tan göç edenlerin geri dönüşü için anlaşmalar üzerinde çalışılması.