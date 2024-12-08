Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü! HTŞ önderliğindeki gruplar Şam'ın kontrolünü ele geçirdi

Suriye ordusu yayımladığı bildiriyle Esad yönetiminin düştüğünü bildirdi. HTŞ önderliğindeki gruplar Şam’a girdi.

Muhalifler devlet televizyonuna çıkarak tüm tutukluların hapishanelerden serbest bırakıldığını duyurdu.

Ayrıca Şam Havalimanı’nda uçuşlar 18 Aralık’a, Halep Havalimanı ise 17 Aralık’a kadar askıya alındı.

SURİYE BAŞBAKANI İLE MUHALİFLER GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını” açıkladı.

Suriye Başbakanı, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız.” ifadelerini kullandı.

Suriye Başbakanı’nın silahlı kişilerle birlikte HTŞ önderliğindeki gruplarla görüşmeye gittiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.