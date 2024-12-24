Suriye'de geçici yönetim belli oluyor

Şam’ın düşürülmesinde HTŞ ile birlikte hareket eden gruplarını komutanları Halep, İdlip, Şam, Lazkiye gibi kritik illerde valiliğe atandı.



Suriye’de geçiş hükümetinin üyeleri belirleniyor. Başbakan, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ardından diğer bakanlar da göreve başladı.

Suriye geçici yönetim kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İçişleri, Adalet, Enformasyon, Sağlık, Tarım, Eğitim ve Ekonomi gibi önemli bakanlıklarına atana kişiler netleşti.

HTŞ yönetimindeki geçiş hükümeti, valililkler ve çeşitli kamu görevlerine de atamalar yaptı. Vali atamalarında dikkat çekici isimler de yer aldı. Şam’ın düşürülmesinde HTŞ ile birlikte hareket eden silahlı grupların liderleri bazı illere vali olarak atandı.

Cephe Şamiye Komutanı Azzam Garib Halep Valisi, Ahrar-uş Şam Komutanı Amir El-Şeyh Ebu Ubeyde Şam Kırsalı Valisi, eski Ahrar-uş Şam Lideri Hasan Suffan Lazkiye Valisi, Sukur el-Şimal liderlerinden Ahmed İsa el-Şeyh de İdlib Valisi olarak belirlendi.

Türkiye'de hükümete yakın medya yeni atamalarla ilgili “Türk izi”, “yeni yönetimde Türk etkisi” “Suriye’yi Türkiye bağlantılı isimler yönetecek” başlıkları attı. Dışişleri Bakanlığına atanan Hasan Şeybani’nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu, Kadın işleri ofisinin başına geçen Aişe ed Dibs’in Türkiye’deki Suriyeli mülteciler derneği başkanı, Halep Valiliğine atanan Azzam Garip’in Bingöl üniversitesinde yüksek lisans yaptığına dikkat çeken medya dolaylı olarak Türkiye’nin etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan Aydınlık Gazetesi ise Vali olarak atanan isimlerin arasında Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde Türk bayrağı yakan ve Ankara’nın Suriye Milli Ordusu içinden tasfiye ettiği gruplardan kişilerin yer aldığını yazdı.

Halep valiliği verilen Cephe Şamiye grubunun Türkiye’yi protesto ettiği ve bayrak yakma eylemlerinin başını çektiği, Lazkiye ve Şam kırsalı valiliği verilen Ahrar-u Şam grubunun da Cephe Şamiye'yle birlikte hareket ettiği belirtildi.

Aydınlık, Geçici hükümetin atadığı isimlerin İdlib kökenli olmasına da dikkat çekti. HTŞ’nin yeni yönetimi paylaşmak istemediğini, yeni yönetimde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'ndan bir kişinin bile yer almadığı belirtiliyor.