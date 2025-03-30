Suriye'de geçiş hükümetinin bakanları açıklandı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, geçiş hükümetini açıklayarak, yeni kabineye 23 bakan atadı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, geçiş hükümetini açıklayarak, yeni kabineye 23 bakan atadı.
ŞARA'NIN 23 BAKANDAN OLUŞAN KABİNESİ
Bakanlar Kurulu’nda yer alan isimler şöyle:
1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra
3- İçişleri Bakanı Enes Hattab
4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys
5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi
6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri
7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat
8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir
9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye
10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar
11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali
12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani
13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel
14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih
15- Tarım Bakanı Emced Bedr
16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko
17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak
18- Kültür Bakanı Muhammed Salih
19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd
20- Turizm Bakanı Mazen Salihani
21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf
22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir
23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa
TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni kabinenin kurulmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi'nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır. Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. "Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye'nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye'de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."