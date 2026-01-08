Suriye’de neler oluyor... Halep Milletvekili operasyonun ayrıntılarını Ulusal Kanal’a açıkladı

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’nin saldırıları, Suriye’nin sabrını taşırdı. Suriye ordusu Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde geniş çaplı operasyon başlattı. Halep milletvekili Tarık Sülo Cevizci, operasyonun ayrıntılarını ve Halep halkının taleplerini Ulusal Kanal’a anlattı.

OPERASYON TALEBİ HALK TARAFINDAN DİLE GETİRİLİYOR

Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’ten temizlenmesinin an meselesi olduğu belirtilirken, başlatılan operasyonun Halep halkının talebi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Cevizci, şunları söyledi:

“Buraya bir operasyon talebi halk tarafından ciddi anlamda dillendirilmeye başlandı. Şam hükümeti dediğimiz gibi bölgeyi çevreledi.”

Halep milletvekili Tarık Sülo Cevizci, bölgede yaşayanların uzun süredir diken üstünde olduğunu ve saldırıların artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını ifade etti. Cevizci, YPG/SDG saldırılarının etkisini şu sözlerle anlattı:

“Sadece eğitim hayatı, ekonomik hayatı değil; normalde Halep’teki bütün hayatı etkileyen bir saldırı haline geldi ve bu dediğim gibi Halep halkı tarafından tahammül edilemeyecek bir noktaya geldi.”

ÖRGÜT 2012’DEN BU YANA BU MAHALLELERDE

Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin 2012’den bu yana terör örgütünün kontrolünde olduğunu belirten Cevizci, örgütün bu bölgelerdeki amacını da anlattı. Cevizci, örgütün sivil kayıplar üzerinden siyasi ve askeri kazanç sağlamayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki amaç Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki sivil insanların öldürülmesi ve bu ölümler üzerinden, kayıplar üzerinden de YPG terör örgütü kendine bir rant elde etmeye çalışacak. Çünkü Amerika’nın son günlerde Ahmet Şara rejimine yakınlaşması ve onu desteklemesi, yani YPG’yi Amerika tezinden ya da daha doğrusu ittifakından uzaklaştırdı. İsrail’in daha çok kucağına yaklaştırdı.”

MUTABAKAT HAYATA GEÇİRİLMEDİĞİ İÇİN...

Terör örgütünün İsrail’e giderek daha fazla angaje olduğunu vurgulayan Cevizci, 10 Mart mutabakatına uyulmamasının bugünkü tabloyu ortaya çıkardığını belirtti:

“10 Mart mutabakatı eğer ki hayata geçmiş olsaydı Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerindeki askeri varlık da kendiliğinden artık çözülmüş olup gidecekti. O mutabakat hayata geçirilmediği için bu iki bölgedeki askeri varlık günümüze kadar devam etti ve geldi.”

OPERASYON HALEP’LE SINIRLI MI?

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Fuat Gökçe de Halep’te YPG/SDG unsurlarının temizlenmesi gerektiğini belirtti. Operasyonun Halep’le sınırlı kalıp kalmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

“Bu daha sonra devam eder mi bilemiyoruz ama öncelikli olarak Halep’in SDG unsurlarından temizlenmesi ve ardından da eğer SDG yine mutabakat belgelerini imzalamadığı takdirde ya da uygulamadığı takdirde ve bu şekilde sivil halka saldırması durumunda aynı strateji devam edecektir diye düşünüyorum.”

TÜRKİYE DE SÜRECE DAHİL OLABİLİR

Gökçe, Şam yönetiminin talebi doğrultusunda Türkiye’nin de sürece dahil olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyorduk. Ulus devlet yapısının korunmasını sağlıyoruz. Şimdi bunu gerçekleştirebilmek için bazen diyalog, bazen müzakere, bazen de zor kullanmak gerekebilir. Ve bugüne kadar Türkiye bunu diyalog ve müzakereyi ön planda tuttu. Karşılık bulamadı. Bundan sonra eğer SDG de bunu bahane edip saldırılarını gerçekleştirmeye başlarsa ve devam ederse sanırım Türkiye de buna ortak olacaktır, Suriye ordusunun yaptığı harekâtlara.”