Suriye'de Türkiye'ye karşı CIA tertibi

CIA, PKK/YPG terör örgütünün bölücü olmadığı psikolojisi yayıyor. Bu kapsamda PKK'nın Suriye'deki sözde lideri Mazlum Abdi, Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Terörist Abdi, Şam'daki HTŞ yönetimiyle ülkenin birliği için hemfikir oldukları yalanını söyledi.

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Suriye'de Türkiye'ye karşı CIA tertibi
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PKK/YPG, CIA yöntemleriyle Suriye'deki meşruiyet zeminini sağlamlaştırmaya çalışıyor. PKK’nın Amerikan kamuflajlı örgütü SDG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi, Suriye’nin birliği ve bütünlüğü konusunda yeni Şam yönetimiyle hemfikir oldukları yalanını ortaya attı.

Fransız haber ajansı AFP’ye yazılı açıklama yapan Mazlum Abdi, ülkenin birliğini tehdit eden her türlü bölünme projesini reddettiklerini belirtti. Abdi, yeni Şam yönetimiyle yapıcı diyalog kurulmasının yönündeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

PKK/YPG elebaşı, Türkiye'nin baskısı azaltmak için ılımlı görünen mesajlarla uluslararası kamuoyuna oynuyor. CIA başta olmak üzere batılı ülkelerin istihbarat örgütleri medya aracılığıyla SDG'nin terör örgütü olmadığı fikrini yayıyor.

CIA operasyonu Bahçeli-Öcalan eksenli çözüm süreciyle paralel yürütülmesiyle de dikkat çekiyor. Zira Suriye'de PYD, Türkiye'de de DEM Parti meşrulaştırılıyor.

BM GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE'Yİ ELE ALDI

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ ile SDG arasında bir diyalog kanalı oluşturulduğunu ve bir yol haritasının belirlendiğine işaret etti. Fakat henüz anlaşmaya yaklaşıldığına dair bir işaret olmadığın belirtti.

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