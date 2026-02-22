Suriye'de YPG ile entegrasyon süreci: Şam'dan kritik görevlendirme

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak tarihinde varılan anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş’in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından yapılan ve Suriye resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada, Ayiş’in görevlendirilmesinin Suriye devletinin sahadaki varlığını güçlendirmek, mevcut engelleri aşmak ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerini etkinleştirmek amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği kaydedildi.