Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki ABD işgal üssü Harab el-Cir'e roket saldırısı gerçekleştirildi.

Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı

AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketli saldırı düzenlendi.
ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.

Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Saldırının Irak İslami Direniş Hareketi tarafından yapıldığı öne sürülüyor.

Öte yandan ABD, 10 yılı aşkın süredir işgali altında bulundurduğu topraklarda yerel halk ve aşiretlerden de tepki topluyor. Sık sık ABD askerlerini protesto eden yerel halk, bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olarak ABD ve terör örgütü YPG/PKK'yı görüyor.

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