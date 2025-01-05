Suriye’deki Geçici Hükümetin Körfez ülkeleriyle resmi teması artıyor. HTŞ'li Dışişleri Bakanı Hasan Şibani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ü ziyaret edeceğini açıkladı.

HTŞ liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin Körfez ülkelerine diplomatik trafiği sürüyor.

İlk resmi ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmasıyla dikkat çeken yeni yönetim şimdi de Katar’ı ziyaret etti. Geçicic Hükümetin Dışişleri Bakanı Hasan Şibani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab'tan oluşan heyet daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ü ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Şibani yapacağı ziyaretlerin kapsamını sosyla medya hesabından açıkladı. Güçlü ortaklık, istikrar, güvenlik, ekonomik toparlanmayı teşvik etme mesajları verdi.

HTŞ yönetimindeki geçici hükümetin körfez ülkeleriyle dikkat çeken teması ziyaretlerin de ötesinde geçiyor. Suudi Arabistan’ın altıncı yardım uçağından sonra Katar da Şam havalimanına 20 ton gıda malzemesi iki ambulans taşıyan uçak gönderdi. Katar Havayolları da Suriye’ye uçuşları yeniden başlattı. Suudi Arabistan’dan Şam’a gelen İnsani Yardım Merkezinden bir heyet ise Suriye’deki hastaneleri ziyaret etti.