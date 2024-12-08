Suriye'deki gelişmelere Dünya ne dedi?

Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin etkisi sürüyor. Moskova’dan yapılan açıklamada ise Beşar Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bıraktığını duyurdu.

Silahlı gruplar HTŞ öncülüğünde Şam’a girdi. Beşar Esad yönetimi düştü.



Gelişmelerin ardından dünya başkentlerinden açıklamalar art arda geldi.



Bakan Fidan “ABD’li dostlarımız terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz" ifadelerini kullandı.



Moskova’dan yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.



İran Dışişleri Bakanlığı ise dış müdahale tehdidine dikkat çekti. “Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır” denilen açıklamada İran’ın nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği vurgulandı.



Pekin’den yapılan açıklamada "Çin, Suriye'deki durumu yakından izlemektedir. Ülkenin en kısa zamanda istikrara dönmesini umuyoruz." denildi.



Beyaz Saray ise “Bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini” bildirdi.



İngiltere ve Fransa’da Beşar Esad yönetiminin devrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.