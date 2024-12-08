Suriye'deki gelişmelere Dünya ne dedi?

Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmelerle ilgili olarak ülkedeki terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Suriye'deki gelişmelere Dünya ne dedi?
Yayınlanma:

Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinin etkisi sürüyor. Moskova’dan yapılan açıklamada ise Beşar Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bıraktığını duyurdu.

 Silahlı gruplar HTŞ öncülüğünde Şam’a girdi. Beşar Esad yönetimi düştü.

Gelişmelerin ardından dünya başkentlerinden açıklamalar art arda geldi.

Bakan Fidan “ABD’li dostlarımız terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz" ifadelerini kullandı.

Moskova’dan yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise dış müdahale tehdidine dikkat çekti. “Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır” denilen açıklamada İran’ın nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği vurgulandı.

Pekin’den yapılan açıklamada "Çin, Suriye'deki durumu yakından izlemektedir. Ülkenin en kısa zamanda istikrara dönmesini umuyoruz." denildi.

Beyaz Saray ise “Bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini” bildirdi.

İngiltere ve Fransa’da Beşar Esad yönetiminin devrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Drone destekli operasyon: Hırsızlar kıskıvrak yakalandıDrone destekli operasyon: Hırsızlar kıskıvrak yakalandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

suriye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
"Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?" "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler