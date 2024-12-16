Suriye'den ayrılan Esad'dan ilk açıklama: "Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim"

Rusya’nın TASS haber ajansının aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Telegram kanalında yayımlanan mesajında, Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam’da bulunduğunu ve aynı gün geç saatlerde ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu açıklama, Esad’ın yıllardır süren iktidarına son verilmesinin ardından kamuoyuna yaptığı ilk değerlendirme oldu.

İşte o açıklama:

"8 Aralık 2024 Pazar gününün erken saatlerine kadar Şam'da kaldım ve görevimi yerine getirdim. Terörist güçler Şam'a sızarken, muharebe operasyonlarını denetlemek için Rus müttefiklerimizle koordinasyon halinde Lazkiye'ye geçtim. O sabah Hmeimim hava üssüne vardığımızda, güçlerimizin tüm muharebe hatlarından tamamen çekildiği ve son ordu mevzilerinin düştüğü anlaşıldı. Bölgedeki saha durumu kötüleşmeye devam ederken, Rus askeri üssüne drone saldırılarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Üsten ayrılmanın uygulanabilir bir yolu olmadığından, Moskova, üssün komutasından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya derhal bir tahliye ayarlamasını talep etti. Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesinin ve bunun sonucunda kalan tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından gerçekleşti. Bu olaylar sırasında hiçbir noktada istifa etmeyi veya sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim, ayrıca hiçbir birey veya parti tarafından böyle bir öneri yapılmadı. Tek hareket tarzı terörist saldırılara karşı mücadeleye devam etmekti. Savaşın ilk gününden itibaren, ulusunun kurtuluşunu kişisel çıkarları için takas etmeyi veya halkını sayısız teklif ve cazip teklifler karşılığında tehlikeye atmayı reddeden kişinin, en tehlikeli ve yoğun savaş alanlarında teröristlerden sadece birkaç metre uzakta, ön saflarda ordu subayları ve askerlerinin yanında duran kişiyle aynı kişi olduğunu bir kez daha teyit ediyorum. Savaşın en karanlık yıllarında, ayrılmayan, ancak on dört yıl süren savaş boyunca bombalamalar altında terörizmle ve başkente yönelik terörist saldırı tehditleriyle mücadele eden, ailesiyle halkının yanında kalan kişiyle aynı kişidir. Dahası, Filistin ve Lübnan'daki direnişi asla terk etmemiş ve yanında duran müttefiklerine ihanet etmemiş olan kişi, kendi halkını terk edecek veya ait olduğu orduya ve ulusa ihanet edecek kişi olamaz. Hiçbir zaman kişisel kazanç için mevki aramadım, ancak kendimi her zaman Suriye halkının inancıyla desteklenen, vizyonuna inanan bir ulusal projenin koruyucusu olarak gördüm. Devleti koruma, kurumlarını savunma ve son ana kadar tercihlerini destekleme iradesine ve yeteneğine olan sarsılmaz inancımı taşıdım. Devlet terörizmin eline düştüğünde ve anlamlı bir katkı yapma yeteneği kaybolduğunda, herhangi bir pozisyon amaçsız hale gelir ve işgali anlamsız hale gelir. Bu, hiçbir şekilde Suriye'ye ve halkına olan derin aidiyet hissimi azaltmaz, herhangi bir pozisyon veya koşuldan sarsılmayan bir bağdır. Suriye'nin bir kez daha özgür ve bağımsız olacağına dair umutla dolu bir aidiyettir."